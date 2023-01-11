Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, ilkokul arkadaşlarıyla eski sınıfında buluştu

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MERSİN (AA) - Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 34 yıl önce mezun olduğu ilkokulu ziyaret ederek sınıf arkadaşlarıyla buluştu.

Öztoprak, Silifke ilçesindeki mezun olduğu Gazipaşa İlkokulunu ziyaret etti.

Burada sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen Öztoprak, onlarla sohbet etti.

Okuldaki fotoğraf albümünü de inceleyen Öztoprak, kendi fotoğraflarını bulmaya çalıştı.

Öztoprak ve arkadaşları, daha sonra geçmişte eğitim gördükleri sınıfı da ziyaret ederek buradaki öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak ve arkadaşları, sıralara oturarak Kayseri'de yaşayan 34 yıl önceki öğretmenleri Mükerrem Çıplak ile video konferans yoluyla görüştü.

Ziyarette, okulun robotik kodlama ve drama atölyesinin de açılışı yapıldı.

Öztoprak, robotik kodlama sınıfına 5 bilgisayar hediye etti.

- "Çok duygulu anlar yaşadık"

Öztoprak, gazetecilere, çok anlamlı bir gün geçirdiğini söyledi.

Organizasyon için okul müdürü Halil Berk'e teşekkür eden Öztoprak, "Çok duygulu anlar yaşadık. Okulumuzu ve sınıfımızı ziyaret ettik. Sınıf arkadaşlarımızla buluştuk. Öğrencilerimizin zihinlerindeki, gözlerindeki motivasyonu gördük. Ayrı bir moral kaynağı oldu. Öğretmenimizle görüntülü görüştük. Samimi ve sıcak bir ortamda ilkokul anılarımız canlandı." diye konuştu.

Etkinlikte Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin de yer aldı.

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