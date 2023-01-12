Mersin'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozön Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi, takip ve araştırma sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının adresinde, 655 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram esrar, 9 gram kokain, 12 uyuşturucu hap, hassas terazi ve şasi numarası silinmiş 2 motosiklet ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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