Silifke'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Adalet Bakanlığınca "Kitap İyileştirir" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Silifke Adliyesi'nde kitap bağış standı kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, etkinlikteki konuşmasında, ceza infaz kurumu kütüphanelerindeki kitap sayısının artırılmasının amaçlandığı kampanyanın 15 Şubat'a kadar süreceğini belirtti.

Konuşmanın ardından Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, hakimler ve savcıların da yer aldığı katılımcılar kitap bağışı yaptı.



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