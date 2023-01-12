Mersin Devlet Opera ve Balesi, jazz konseri verecek

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Ocak'ta jazz konseri verecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Piyanoda Rustam Rahmedov, vokalde Meriç Çalışan, kontrbasta Gökhan Över, davulda Serkan Alagök'ün yer alacağı konserde, The Beatles grubunun şarkıları da seslendirilecek.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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