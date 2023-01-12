MEÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yaşar görevine başladı.

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MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erol Yaşar, görevine başladı.

MEÜ'nün açıklamasına göre, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde Rektörlük Devir Teslim Töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, "2015'ten Günümüze Mersin Üniversitesi" başlıklı, Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın rektörlük dönemindeki faaliyetlerinin anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Törende eski rektör Çamsarı, göreve atanan Prof. Dr. Erol Yaşar'a rektörlük binişini giydirdi. Çamsarı ve Yaşar birbirlerine çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, törende, görevini başarılarla bitirmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Çamsarı, "İki dönem boyunca rektörlük görevini tarafıma layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, görev sürem boyunca birlikte çalıştığım tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da üniversiteye rektör olarak hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Rektörlük görevinde temel hedefinin üniversitenin başarı grafiğini yükseğe çıkarmak olduğunu aktaran Yaşar, şöyle konuştu:

"Rektörlük görevimin sorumluluklarının farkındayım ve bu sorumluluk bilinciyle kararlar alacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Özellikle bir rektör olarak üniversite personelimizi ve öğrencilerimizi önemseyen, görevlendirme, atama ve yükseltmelerde ve özlük hakları konusunda hakkaniyet ve liyakat kuralları içerisinde işleyen, kolaylaştıran ve ötekileştirmeyen bir yönetim sistemi geliştirmek en büyük hedefim olacaktır."

Konuşmaların ardından Erol Yaşar, tebrikleri kabul etti.









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