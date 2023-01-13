Gaziantep'ten Mersin'e getirttikleri ürünün ücretini ödemeden kaçan 2 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Gaziantep'ten Mersin'e züccaciye ürünü getirten ancak sevkiyat firması çalışanlarına ücreti ödemeden kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'teki bir firmanın sevkiyat çalışanı 2 kişi, kentten aldıkları 250 bin lira değerindeki züccaciye ürününü Mersin'e getirdi.

Ürünleri, siparişi veren L.Y. ve O.Y'nin belirttiği depoya bırakan firma çalışanları, daha sonra ücreti almak için bu kişilerin yanına gitti.

L.Y'nin ödemeyi döviz bozdurup yapacağı yalanını söyleyip ayrılması ve bir süre şüphelilere ulaşılamaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan firma çalışanları, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, L.Y. ve O.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler tarafından başka bir depoya götürülen ürünler de firma çalışanlarına teslim edildi.

Bu arada, ürünlerin bulunduğu kamyonetin kentin bazı noktalarından geçişi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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