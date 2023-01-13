Mut Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya geldi

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MERSİN - Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer ve yönetim kurulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Sezer, oda binasındaki etkinlikte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Sezer, projelerini anlattı.

Sezer, Mut Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili de basın mensuplarını bilgilendirdi.



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