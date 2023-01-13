Mersin Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda, görüşülen gündem maddeleri karara bağlandı.

Başkan Seçer toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, vefatının 11. yıl dönümünde rahmetle andı.

Seçer, gündem dışı konular hakkında meclis üyelerine söz hakkı vererek, taleplerini dinledi.



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