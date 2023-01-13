Mersin'de bir aracın yolda yürüyen öğrencilere çarpması güvenlik kamerasında

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MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde hafif ticari aracın yolda yürüyen öğrencilere çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Afetevler Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen 3 öğrenciye çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 öğrenci, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarında yürüyen öğrencilere çarpması ve 3 öğrencinin yol kenarına savrulması yer alıyor.









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