Mersin'de akut bronşit tedavisi gören ikizler sağlığına kavuştu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde akut bronşit tedavisi gören 5 aylık ikizler tedavi sonrası sağlıklarına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayşe ve Lütfi Beraç çiftinin ikiz bebekleri Buğlem ve Buğra'ya akut bronşit tanısı konuldu.

Aile tarafından Anamur Devlet Hastanesine götürülen ikiz bebekler gördükleri tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildi.

Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Boz, ikizlere tedavi sürecinde en iyi şekilde baktıklarını belirtti.

Bu süreçte ailenin de yanında olduklarını aktaran Boz, şöyle devam etti:

"Bebekler 5 aylık olduklarından dolayı ailede ister istemez bir tedirginlik oldu. Hastanemizin bütün imkanları seferber edilerek bebeklerimizin bugün şifayla taburcu olmalarını sağladık. Anamur Devlet Hastanemiz, bölgemizde ki en donanımlı hastanelerden biri durumunda ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte özveriyle görevimizi yürütüyoruz."

Boz, tedavi sürecinde fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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