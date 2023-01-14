Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine şehadet haberi verildi

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MERSİN (AA) - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Askeri yetkililer, şehit Selçuk Kurt'un şehadet haberini, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde yaşayan eşi Ebru Kurt'a verdi.

Şehidin evine ve çevreye Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Haberin ardından taziye çadırına gelen şehidin yakınları ve komşuları ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan Kurt'un hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığını ancak müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirmişti.



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