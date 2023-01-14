Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı bahis siteleri için oluşturulan çağrı merkezinde çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda P.D, M.B. ve M.C.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir apartman dairesinde kullandıkları ofiste yapılan aramada, 5 cep telefonu, 2 bilgisayar, kurusıkı tabanca, 21 fişek ve banka kartları ele geçirildi.

Cep telefonları ve bilgisayarlarda inceleme yapan ekipler, şüphelilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlantılı yasa dışı bahis siteleri için oluşturulan sözde çağrı merkezlerinde çalıştıklarını, söz konusu materyallerde 443 bin 544 telefon numarasının bulunduğunu saptadı.

İncelemede, bahis ve kumar içerikli sitelerle ilgili çağrı merkezince müşterilere verilecek cevap kalıpları ile sitelere üyelik kaydı için kişisel verilere de ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan P.D. ve M.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.C.Y. serbest bırakıldı.

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