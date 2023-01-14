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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

AA

Mersin'de kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 77 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvancılıkla uğraşan Yaşar Tezcan, Çatak Mahallesi'nde 77 keçisinin kaybolduğu şikayetiyle jandarmaya başvurdu.

Bölgeye giden ekipler, kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

Kırsalda arama yapan jandarma, 77 keçiyi bularak sahibine teslim etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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