Mersin'de kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 77 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvancılıkla uğraşan Yaşar Tezcan, Çatak Mahallesi'nde 77 keçisinin kaybolduğu şikayetiyle jandarmaya başvurdu.

Bölgeye giden ekipler, kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

Kırsalda arama yapan jandarma, 77 keçiyi bularak sahibine teslim etti.







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