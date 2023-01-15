ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Cansu Köksal Öngüner'i kadrosuna kattı

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MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, forvet Cansu Köksal Öngüner'i transfer etti.

Mersin ekibi, 28 yaşındaki Cansu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Sporcu, takımla çalışmalara başladı.

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