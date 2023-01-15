Mersin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mikail Cantekin'in (27) kullandığı motosiklet, Yenice Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarptı.

Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü, yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cantekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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