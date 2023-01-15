Saadet Partisi Anamur 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

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MERSİN (AA) - Saadet Partisi Anamur 8. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Menderes Bora seçildi.

Parti binasında düzenlenen ve tek listeyle gidilen seçimi, Menderes Bora kazandı.



Saadet Partisi Anamur İlçe Başkanı Bora, yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, sorunların çözme adına gayret içerisinde olacaklarını belirtti.









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