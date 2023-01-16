Mersin Büyükşehir Belediyespor, kentin 9 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, kentin 9 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

AA

Mersin Büyükşehir Belediyespor, kentin 9 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) zirve ortağı Mersin Büyükşehir Belediyespor, kenti 9 yıl sonra yeniden Süper Lig'de temsil edebilmek için şampiyonluğa odaklandı.

Büyükşehir Belediyesince kurulduktan sonra 2005'te yükseldiği Süper Lig'de 9 sezon mücadele eden Mersin ekibi, 2013-2014 döneminde küme düştü.

Kötü gidişatını alt liglerde de durduramayan takımın faaliyetleri 2018'de sonlandırıldı.

Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında açılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde oluşturulan Erkek Basketbol Takımı, elde ettiği başarılarla 2021-2022 sezonunda TBL'ye çıktı.

Bu sezon ligde oynadığı 15 karşılaşmanın 13'ünden galibiyetle ayrılan ve 28 puan toplayan Mersin ekibi, ilk yarıyı aynı puandaki Çağdaş Bodrumspor'un ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

Şampiyon olup 9 yıl aradan sonra kenti Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde temsil etmek isteyen takım, çalışmalarını Edip Buran Spor Salonu'nda sürdürüyor.


- Başantrenör Soğuksu: "Daha yukarıya çıkmak isteyen oyuncuları seçtik"


Başantrenör Semih Soğuksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona birincilik hedefiyle başladıklarını söyledi.

Zirveye ulaşmalarını sağlayacak takım kurduklarını belirten Soğuksu, "Bütün kadroyu yeniledik. Genelde ligde tecrübeli, hedefleri olan ve daha yukarı çıkmak isteyen oyuncuları seçtik. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hepimiz başarıya aç, hedefi olan insanlarız." dedi.

Soğuksu, şampiyonluğa inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacımız şehrin 9 yıllık hasretini sona erdirmek. Sezonun ilk yarısını 15'te 13 galibiyetle bitirdik. İlk yarı için güzel bir başarı oldu. Seyircimizden çok memnunuz, her maçta bizi destekliyorlar. Onların bu itici gücüyle takım olarak hedefe kitlenmiş durumdayız. Sezon sonunda şampiyon olarak Mersin'i hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Herkes hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saadet Partisi Anamur 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER Saadet Partisi Anamur 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
Mersin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Mersin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Cansu Köksal Öngüner'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Cansu Köksal ...
Cansu Köksal Öngüner, basketbola Çukurova ile geri döndü
YEREL HABERLER Cansu Köksal Öngüner, basketbola Çukurova ile geri ...
(Görüntülü) &#039;YEŞİL ALTIN&#039; DEFNE TOHUMU YAĞI, GEÇİM KAYNAĞI OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'YEŞİL ALTIN' DEFNE TOHUMU ...
Doğum gününden 1 gün önce kazada öldü
YEREL HABERLER Doğum gününden 1 gün önce kazada öldü
Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden ...
Mersin'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için ilk kuralar çekildi
YEREL HABERLER Mersin'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle ...
(Görüntülü) ŞEHİT TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK KURT, MERSİN&#039;DE TOPRAĞA VERİLDİ -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK KURT, ...
Şehit uzman çavuş, Mersin'de toprağa verildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş, Mersin'de toprağa verildi (2)- ...
Şehit uzman çavuş, Mersin'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş, Mersin'de toprağa verildi
(Görüntülü)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK KURT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK KURT İÇİN TÖREN ...
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son ...
Mersin'de kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
YEREL HABERLER Mersin'de kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
İSTANBUL - ESENYURT&#039;TA SİLAHLI, SOPALI, YUMRUKLU KAVGA
YEREL HABERLER İSTANBUL - ESENYURT'TA SİLAHLI, SOPALI, YUMRUKLU ...
Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesine pasif kor su basma sistemi kuruldu
YEREL HABERLER Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesine pasif kor su basma ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE &#039;YASA DIŞI BAHİS&#039; OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE 'YASA DIŞI ...
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 ...
Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonunda 2 tutuklama
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine şehadet haberi verildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine şehadet ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.