Mersin Büyükşehir Belediyespor, kentin 9 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

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MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) zirve ortağı Mersin Büyükşehir Belediyespor, kenti 9 yıl sonra yeniden Süper Lig'de temsil edebilmek için şampiyonluğa odaklandı.

Büyükşehir Belediyesince kurulduktan sonra 2005'te yükseldiği Süper Lig'de 9 sezon mücadele eden Mersin ekibi, 2013-2014 döneminde küme düştü.

Kötü gidişatını alt liglerde de durduramayan takımın faaliyetleri 2018'de sonlandırıldı.

Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında açılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde oluşturulan Erkek Basketbol Takımı, elde ettiği başarılarla 2021-2022 sezonunda TBL'ye çıktı.

Bu sezon ligde oynadığı 15 karşılaşmanın 13'ünden galibiyetle ayrılan ve 28 puan toplayan Mersin ekibi, ilk yarıyı aynı puandaki Çağdaş Bodrumspor'un ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

Şampiyon olup 9 yıl aradan sonra kenti Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde temsil etmek isteyen takım, çalışmalarını Edip Buran Spor Salonu'nda sürdürüyor.





- Başantrenör Soğuksu: "Daha yukarıya çıkmak isteyen oyuncuları seçtik"





Başantrenör Semih Soğuksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona birincilik hedefiyle başladıklarını söyledi.

Zirveye ulaşmalarını sağlayacak takım kurduklarını belirten Soğuksu, "Bütün kadroyu yeniledik. Genelde ligde tecrübeli, hedefleri olan ve daha yukarı çıkmak isteyen oyuncuları seçtik. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hepimiz başarıya aç, hedefi olan insanlarız." dedi.

Soğuksu, şampiyonluğa inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacımız şehrin 9 yıllık hasretini sona erdirmek. Sezonun ilk yarısını 15'te 13 galibiyetle bitirdik. İlk yarı için güzel bir başarı oldu. Seyircimizden çok memnunuz, her maçta bizi destekliyorlar. Onların bu itici gücüyle takım olarak hedefe kitlenmiş durumdayız. Sezon sonunda şampiyon olarak Mersin'i hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Herkes hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam ediyor."

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