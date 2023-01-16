Mersin'de kar nedeniyle biri ambulans 7 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle yolda kalan ambulanstaki sağlık çalışanları ile 6 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı, kentin yüksek kesimlerindeki bölgelerde etkili oldu.

Toroslar ve Mezitli ilçelerinin yüksek kesimlerini bağlayan Arslanköy ve Fındıkpınarı mahallelerindeki yol, kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bir şeker hastası için bölgeye yönlendirilen ambulans ile 6 aracın yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle yolu ulaşıma açtı.

Bazı araçların halat yardımıyla çekildiği yolda mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Jandarma ise ulaşıma açılan yolda önlem aldı.

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