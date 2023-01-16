Mersin'de JASAT ekipleri, geçen yıl 2 bin 373 olayı aydınlattı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 2022'de aydınlatılan 2 bin 373 olayla ilgili 405 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, JASAT ekipleri suç ve suçlularla mücadelede geçen yıl başarılı çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda, kent genelinde meydana gelen 2 bin 423 olaydan 2 bin 373'ü aydınlatıldı, gözaltına alınan 941 şüpheliden 405'i tutuklandı.

Öte yandan, çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla aranan 15 bin 716 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde, 95 tabanca, 186 av tüfeği ve 86 kesici alet ele geçirildi.

Kentte, geçen yıl PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik 53 operasyonda gözaltına alınan 190 zanlıdan da 85'i de tutuklandı.

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