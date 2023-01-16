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MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanyol başantrenör Roberto Iniguez ile anlaştı.

Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz başantrenör görevi için İspanyol koç Roberto​​​​​​​ Iniguez ile anlaşma sağlamıştır." ifadesine yer verildi.

Iniguez, bir dönem Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.

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