Mersin Devlet Opera ve Balesi senfonik konser verecek

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), senfonik konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'un açıklamasına göre, orkestra şefi Naci Özgüç yönetimindeki konser, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlenecek.

Etkinlikte solist olarak sahne alacak Japon piyanist Nana Miyoshi'ye, başkemancılığını Marina Kvlividze'nin yapacağı MDOB orkestrası eşlik edecek.



Senfonik konserde, ünlü bestecilerin eserleri seslendirilecek.



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