Mersin'de toprak yığınına çarpan servisteki 4 öğrenci yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde okul servisinin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 4 öğrenci yaralandı.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 S 7035 plakalı okul servisi minibüsü, Deveci Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Kazada, araçtaki 4 öğrenci yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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