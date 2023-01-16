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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de toprak yığınına çarpan servisteki 4 öğrenci yaralandı

AA

Mersin'de toprak yığınına çarpan servisteki 4 öğrenci yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde okul servisinin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 4 öğrenci yaralandı.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 S 7035 plakalı okul servisi minibüsü, Deveci Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Kazada, araçtaki 4 öğrenci yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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