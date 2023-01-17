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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de otobüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

AA

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de otobüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Gaziantep'ten 11 İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan U.K'nin kullandığı 21 BA 884 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde R.S. idaresindeki 31 AEK 926 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kazada otobüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri, tır ve otobüsün sürücülerini gözaltına aldı.

Yolu bir süre trafiğe kapatan ekiplerin incelemelerinin ardından otobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Cenazeler de Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

- Başsavcılıktan açıklama

Kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikali üzerine derhal adli soruşturma başlatılarak nöbetçi cumhuriyet savcısınca olay yerine geçilmiştir. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi neticesi kazada 2 astsubay ve 7 uzman erbaşın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve 2 personele ulaşılamadığı görülmüştür. Kaza sonrası otobüste meydana gelen yangında 3 kişinin yanarak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden 2 kişinin araçta görevli jandarma personeli olduğu, diğer vefat eden şahsın göçmen olduğu değerlendirilmiştir."

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliğinin tespit edilmesi çalışmaların sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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