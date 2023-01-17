GÜNCELLEME 3 - Mersin'de otobüsün tıra çarpması sonucu 2 jandarma uzman çavuş şehit oldu, 1 göçmen öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu 2 jandarma uzman çavuş şehit oldu, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
Gaziantep'ten 11 İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan U.K'nin kullandığı 21 BA 884 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde R.S. idaresindeki 31 AEK 926 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kazada otobüsteki 2 jandarma uzman çavuş şehit oldu, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Jandarma ekipleri, tır ve otobüsün sürücülerini gözaltına aldı.
Yolu bir süre trafiğe kapatan ekiplerin incelemelerinin ardından otobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Cenazeler de Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.