Bozyazı'da polis ve jandarmadan lise öğrencilerine trafik eğitimi

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ekipleri, Bozyazı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Öğrencilere trafik kurallarına ilişkin bilgiler veren ekipler, çeşitli konularda uyarılarda bulundu.
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