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MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin İspanyol başantrenörü Roberto Iniguez, "Bu takıma ve oyunculara inanıyorum. Bu sebeplerden dolayı buraya geldim." dedi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin dün anlaşma sağladığı başantrenör Roberto Iniguez, Servet Tazegül Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Iniguez, burada yaptığı konuşmada, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi (2012-2014) çalıştırdığını hatırlattı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takımının başında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Iniguez, Mersin'e gelerek doğru seçim yaptığını vurguladı.

Mersin ekibinden daha önce de teklif aldığını aktaran İspanyol teknik adam, "O zaman kontrat nedeniyle bu anlaşma gerçekleşmedi. Burada iyi bir kulüp organizasyonu var. Çünkü bu takım Avrupa'da konuşuluyor. Oyuncu kalitesi var. Buradaki oyuncuların çoğuyla çalıştım. Bu takıma ve oyunculara inanıyorum. Bu sebeplerden dolayı buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Iniguez, süreç içerisinde takım kadrosuna takviye yapacaklarını, doğru oyuncuyu bulmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın oynayacakları Basket Landes maçı hakkında da değerlendirmede bulunan Iniguez, "Çok zor bir maç olacak. Her maç zor. Fransa takımları sert oynuyor. Mücadele gücü yüksek takımlar. Uzun vadeli düşünmüyoruz. Maçtan maça planımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Kulübün genel koordinatörü Ender Ünlü de Iniguez'in kadın basketbolunun en önemli antrenörlerinden olduğunu, kendisiyle çalışmaktan onur duyacaklarını belirtti.





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