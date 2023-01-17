Mersin'de 2 jandarmanın şehit olduğu kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tıra arkadan çarpan otobüsün sürücüsü tutuklandı.
Adana-Pozantı Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, dün meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü Uğur K. ile tır sürücüsü Ramazan S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 sürücüden Uğur K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ramazan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olayın geçmişi
Gaziantep'ten 11 İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde dün Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan Uğur K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, Ramazan S. idaresindeki 31 AEK 926 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpmış, kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıkmıştı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, kazada otobüsteki jandarma uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu şehit düşmüş, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.
Kazaya ilişkin otobüs ve tırın şoförleri gözaltına alınmıştı.