Mersin'de 2 jandarmanın şehit olduğu kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

Tansiyonu dengeliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Antiseptik özelliği ile şifa olan doğa mucizesini günde 5 adet tüketmek yetiyor!

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tıra arkadan çarpan otobüsün sürücüsü tutuklandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, dün meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü Uğur K. ile tır sürücüsü Ramazan S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 sürücüden Uğur K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ramazan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olayın geçmişi

Gaziantep'ten 11 İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde dün Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan Uğur K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, Ramazan S. idaresindeki 31 AEK 926 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpmış, kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, kazada otobüsteki jandarma uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu şehit düşmüş, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin otobüs ve tırın şoförleri gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.