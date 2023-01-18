Mersin Ticaret Borsası

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MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 11,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon Kg 2,78 16,82 Greyfurt Kg 3,07 15,00 Mandalina Kg 2,99 11,25 Şehriye Kg 8,42 8,42 İrmik Kg 14,48 ​​​​​​​14,48

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