ADMİB'den, 2022'de demir ve demir dışı metaller sektöründe 901 milyon dolarlık ihracat

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MERSİN (AA) - Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin (ADMİB) 2022'de demir ve demir dışı metaller sektöründen 901 milyon dolarlık dış satım yaptığı bildirildi.

ADMİB'ten yapılan yazılı açıklamada, demir-çelik sektörünün 2022'de Türkiye ihracatına yüzde 15,6 destek sağladığı belirtildi.

Birliğin söz konusu dönemde en fazla ihracatının İsrail, Mısır ve Irak'a gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, ürün grubundaki en çok dış satımın 716,8 milyon dolarla demir çelik borudan yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "ADMİB'in, 2022'de demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracatı yüzde 6,7 artışla 901 milyon dolar, çelik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 8,2 azalışla 2 milyar 618 milyon dolar oldu." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, üretimde enerjiyi yoğun kullanan sektör olduklarını belirtti.

Yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji kullanımına önem verdiklerini kaydeden Tosyalı, "Sanayide yenilenebilir enerji kullanım ağırlığını mutlaka arttırmamız gerekiyor. Birlik olarak üye firmalarımızla bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Temel amacımız sektörümüzün küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmesini sağlamak olacak." ifadesini kullandı.

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