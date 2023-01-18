Mersin Nergis Şenliği 21 Ocak'ta düzenlenecek

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ilk kez organize edilen "Nergis Şenliği" 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Dairesince hazırlıkları sürdürülen şenlik, Tarsus ilçesi Pirömerli Mahallesi'nde yapılacak.
Çeşitli etkinlik ve yarışmaların düzenleneceği organizasyonda stantlar kurulacak.
Bölgedeki üreticiler, yetiştirdikleri nergisleri şenlikte tanıtma fırsatı bulacak.
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