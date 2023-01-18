Anamur'da tamamlanan Sefa Mert Spor Tesisleri hizmete açıldı

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MERSİN (AA) - Anamur Belediyesince inşaatı tamamlanan spor tesisi düzenlenen törenle açıldı.



Kaymakam Bilal Bozdemir, törende yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan tesisler için Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’a teşekkür etti.

Şehir Stadyumunun tadilata girmesi nedeniyle Anamur Belediyespor'un böyle bir tesise ihtiyacı olduğunu aktaran Bozdemir, "Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden şehrimizin takımı Anamur Belediyesporumuza başarılar diliyorum. Sefa Mert Spor Tesisleri başta takımımız olmak üzere bütün hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da atıl haldeki tesisteki çalışmaların kendi personelleriyle yapıldığını ve yaklaşık 2 milyon TL'ye tamamlandığını belirtti.



Stadyumun yanında bulunan düğün salonunu da Anamur Belediyespor'un konaklayabileceği bir tesis haline getireceklerini aktaran Kılınç, "İçerisinde yatakhaneler, mutfak ve kafeterya bulunan tesisimizi de kısa sürede tamamlayarak üçüncü lige çıkacağına yürekten inandığımız Anamur Belediyesporumuza tahsis edeceğiz." dedi.

Tesisin yapımına destekte bulunan ve ismi verilen Sefa Mert de spor tesisinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek tesisi hizmete açtı.



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