Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Özdemir güven tazeledi

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MERSİN (AA) - Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Özdemir, yeniden seçildi.

İlçede bir düğün salonunda yapılan genel kurul, divan heyetinin seçilmesiyle başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından iki listenin katılımıyla açık oylama şeklinde yapılan seçimde, üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Özdemir, yeniden göreve seçildi.​​​​​​​



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