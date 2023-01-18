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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gray 16, Hollingsworth 9, Hayes 21, Bonner 10, Gamze Takmaz 3, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş, Williams 12

Basket Landes: Magarity 14, Fauthoux 8, Dumerc 14, Harmon 2, Paget 11, Marrast, Roumy, Gil 4, Mann 6

1. Periyot: 28-17

Devre: 40-25

3. Periyot: 55-41





MERSİN (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Fransa'nın Basket Landes takımını 75-59 yendi.





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