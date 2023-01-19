Gülnar'da Türk halk müziği korosu konser verdi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında kurulan Türk halk müziği korosu, konser düzenledi.



Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı proje kapsamında Gülnar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan koro, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde sahne aldı.



Koro, halk müziği şarkılarını seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren, programdaki konuşmasında, proje kapsamında 13 ilçede 15 koro oluşturulduğunu söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.