Mersin'de 2 firari hükümlü yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde firari hükümlülere yönelik çalışma yapıldı.

Düzenlenen operasyonda, 6 ayrı suçtan 13 yıl 5 ay ve 14 ayrı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​



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