Mersin'de geri dönüşüm malzemeleri çocuk parkına dönüşüyor

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesi ve Mersin Uluslararası Limanı (MIP) işbirliğinde geri dönüşüm malzemeleriyle yaptırılan çocuk parkında çalışmalar devam ediyor.

Belediye Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, Millet Bahçesi'nde oluşturulan parktaki çalışmaları inceledi.

Gültak, çocuklar için proje geliştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanmış ve çocuklarımızın keyifli zaman geçireceği bir alanı bize kazandırdıkları için MIP yetkililerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Van Daele de sosyal faaliyetlerde yer almaya önem verdiklerini kaydetti.

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