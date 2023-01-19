Erdemli'de çocuklar için trafik eğitim parkuru oluşturuldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklara trafik eğitimlerinin verileceği parkur hizmete açıldı.

Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Çocuklar Trafikte, Gelecek Güvende Projesi" kapsamında Alata Mahallesi'nde trafik eğitim parkuru oluşturuldu.

Kaymakam Aydın Tetikoğlu, tesisin açılışında, eğitimlerle öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreneceğini belirtti.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da proje kapsamında 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından parkuru gezen çocuklar, eğitime katıldı.

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