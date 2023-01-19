Anamur'da atıl durumdaki okulda istiridye mantarı yetiştirilecek

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde kullanılmayan bir okul binasında istiridye mantarı üretilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Güngören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların talebi üzerine "Bizim Okulumuz Bizim Bahçemiz Projesi" başlattı.

Proje kapsamında atıl durumdaki bir ilkokulun binası, istiridye mantarı üretmek isteyen vatandaşlara tahsis edildi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'in katılımıyla açılışı yapılan tesiste ilk ürünlerin yetiştirilmesine başlandı.

Mahalle muhtarı Murat Tere, programdaki konuşmasında, mantarlardan elde edilecek gelirin öğrenciler yararına kullanılacağını söyledi.

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