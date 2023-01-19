Akdenizli ihracatçılardan 2022'de 19 milyar 294 milyon dolarlık dış satım

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MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), geçen yıl bir önceki döneme göre yüzde 18'lik artışla 19 milyar 294 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin AKİB verilerinden derlediği bilgiye göre, Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman'daki 8 birlikten sorumlu AKİB, geçen yıl 211 ülke ve bölgeye dış satım yaptı.

Birlik, Türkiye'nin geçen yıl 254,2 milyar dolarlık toplam dış satımına 19 milyar 294 milyon dolarlık katkı sundu.

Söz konusu dönemde AKİB ihracatında ilk 20 ülke arasında yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yüzde 377, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzde 65, Fas'a yüzde 53, Fransa'ya yüzde 43 ve Birleşik Devletler'e yüzde 38 artış gerçekleşti.

Geçen yıl kimya başta olmak üzere demir, hububat, yaş sebze meyve, tekstil, mobilya, su ürünleri, hazır giyim sektörlerinden yaptığı ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayan Akdenizli ihracatçılar, yeni sezonda daha fazla pazara ulaşmayı hedefliyor.



- "Umuyoruz ki yüzde 10 ana hedefimize en kısa sürede ulaşırız"

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AA muhabirine, 2022'nin ilk 10 ayında Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 18'lik artışla 19 milyar 294 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını vurgulayan Erkan, "Bu AKİB açısından bir rekor. Bizim ana hedefimiz Türkiye'nin ihracatından yüzde 10'lar seviyesinde pay alabilmek. Umuyoruz ki yüzde 10 ana hedefimize en kısa sürede ulaşırız." dedi.

Erkan, bu sezon geleneksel pazarların dışına çıkarak yeni ülkelere ihracat yapmayı hedeflediklerini, bu konuda çok sayıda ülkeye heyet gönderdiklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığının başlattığı Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında çalışmalar yaptıklarını aktaran Erkan, şöyle devam etti:

"Klasik pazarlarımızın dışına taşmaya çalışıyoruz. Ülke sayımızı, mevcut ülkelerdeki ihracat payımızı artırmak için çabalıyoruz. Kimya sektöründe Şili ve Panama var. Avusturalya'ya her sektörden temsilcilerimiz gidecek. Moskova'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kuveyt'e, Dubai'ye heyetlerimiz gitti. Firmalarımız memnun. Yapılan seyahatleri sadece gezme, görme değil, aynı zamanda iş çıkarabilme, muhataplarla bir araya gelmek için araç olarak görüyoruz."

- İhracatçılar 2022 dış satımından memnun

Erkan, geçen yıl küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye ihracatçılarının iyi bir sezon geçirdiğini vurguladı.

Dış pazardaki olumsuzluklara rağmen ülke ihracatçılarının çalışmaya devam ettiğini aktaran Erkan, "Talep daralması nedeniyle firmalarımız son aylarda biraz sıkıntı yaşadı. O da sadece Türkiye'de değil, genelde bir talep daralması var. O daralmaları engelleyebilmek bizim elimizde olan bir şey değil. Ülkelerin ekonomik sıkıntılarını atlatmaları ve tekrar alışverişe başlamalarıyla alakalı bir şey." diye konuştu.

Erkan, Türkiye'de son yıllarda teknik, bilimsel alanlardaki yatırımların ve savunma sanayisindeki gelişmelerin ihracata olumlu yansıdığını, kendilerine yeni alanlarda pazar payları açtığını kaydetti.

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