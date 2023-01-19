Silifke'de bin 136 dosyada uzlaşma sağlandı

MERSİN (AA) - Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 2022 yılında bin 136 dosyada tarafların uzlaşmasını sağladı.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Uzlaştırma Bürosu’nda görevlendirilen uzlaştırmacılara, 2022 yılı içerisinde savcılık ve mahkemelerden 2 bin 312 dosya gönderildiği bildirildi.
Dosyaların bin 136'sının anlaşmayla sonuçlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, şunları kaydetti:
"Silifke Ağır Ceza bölgesi olarak 2022 yılını geride bırakırken, 2023 yılında uzlaştırma anlamında daha büyük hedefler belirledik. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte bölgemizde uzlaşma kültürünün yerleşmesi ve uzlaştırma oranının artırılması için her türlü desteği sağlamayı planlıyoruz."
Uzlaştırma verilerine göre en yüksek başarı oranını sağlayan uzlaştırmacı Erdal Comart'a plaket verildi.