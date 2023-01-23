Mersin, yaş meyve sebze ihracatında liderliğini sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin, yaş meyve sebze ihracatında liderliğini sürdürdü

AA

Mersin, yaş meyve sebze ihracatında liderliğini sürdürdü

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'de geçen yıl yapılan 2 milyar 951 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 703 milyon 857 bin dolarlık kısmını gerçekleştiren Mersin, sektörde en fazla dış satım yapan kent unvanını korudu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, yaş meyve ve sebze ihracatında 2019, 2020 ve 2021'i zirvede tamamlayan Mersin, 2022'de kayıtlara geçen 703 milyon 857 bin dolarlık dış satımla bu alanda en fazla döviz girdisi sağlayan iller sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.

Söz konusu dönemde ihracatını değer bazında yüzde 6 artıran kentin 1 milyon 182 bin ton ürünü dış piyasada değerlendirildi.

Türkiye'nin geçen yılki 2 milyar 951 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 24'ünü tek başına gerçekleştiren Mersin'i ihracat gelirinde sırasıyla Antalya, Hatay ve Trabzon takip etti.

Akdeniz kenti, muz, limon, yenidünya, çilek, erik, kabak, keçiboynuzu ve badem üretimindeki birinciliğini de devam ettirdi.

- Kentte 12 ay tarım yapılıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, Mersin'in elverişli iklim yapısıyla ülke tarımında öne çıktığını söyledi.

Ürün çeşitliliğinin, dış satımda başarı getirdiğini belirten Abalı, şöyle devam etti:

"Tarımsal üretimde birinci sıradayız. Bunun en büyük nedenleri Mersin'de 12 ay tarım yapılıyor olması ve çiftçilerin yıl boyunca durmadan çalışması. Bu kadar çok üretimin olduğu kentte ihracat birinciliği doğal bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Mersin çiftçisi pandemi döneminde olduğu gibi geçen yıl da hiç durmadı, yeri geldi bir tarlada 3 kez ekerek çalıştı. Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza teşekkür ederiz."

Abalı, çiftçilere yönelik saha çalışmalarının sektöre katkı sağladığını işaret ederek, 2023'te de üreticiler için birçok projelerinin olduğunu anlattı.

- Tarımsal üretimde dünya kenti

Yaş meyve sebze dış satımında liderliği gelecek dönemlerde de sürdürmeyi istediklerini ifade eden Abalı, şunları kaydetti:

"İklim şartları iyi gittiği sürece çiftçilerimiz Türkiye'de birincilikler elde etmeye devam edecektir. Mersin 321 kilometre sahili olan bir kent. Sıfır rakımda su ürünleri ve balıkçılık, 2000 rakımda hayvancılık yapılıyor. Toroslar ve Akdeniz'in ortasında büyük bir üretim gerçekleşiyor. Mersin, ülkemizi beslerken aynı zamanda da birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Tarımsal üretimde bir dünya kenti."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama
Mersin'de kumar oynayan 44 kişiye 105 bin 868 lira ceza verildi
YEREL HABERLER Mersin'de kumar oynayan 44 kişiye 105 bin 868 lira ...
Düğün sabahı kaza yapan damat geceye tek başına katıldı
YEREL HABERLER Düğün sabahı kaza yapan damat geceye tek başına ...
Mersin'de yağmur duası edildi
YEREL HABERLER Mersin'de yağmur duası edildi
Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler ocakta denize girdi
YEREL HABERLER Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler ocakta ...
Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde kazı ...
Mersin'de kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
(Görüntülü)TOROSLAR&#039;DA KARLA MÜCADELE, AKDENİZ&#039;DE BAHAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)TOROSLAR'DA KARLA MÜCADELE, ...
Toroslar'da karla mücadele, Akdeniz'de bahar
YEREL HABERLER Toroslar'da karla mücadele, Akdeniz'de bahar
Mersin'de "Nergis Şenliği" yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de "Nergis Şenliği" yapıldı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çukurova Basketbol - Emlak Konut: 67-59
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol - Emlak Konut: 67-59
SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz, Mersin'de basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz, Mersin'de basın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.