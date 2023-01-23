Mersin, yaş meyve sebze ihracatında liderliğini sürdürdü

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MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'de geçen yıl yapılan 2 milyar 951 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 703 milyon 857 bin dolarlık kısmını gerçekleştiren Mersin, sektörde en fazla dış satım yapan kent unvanını korudu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, yaş meyve ve sebze ihracatında 2019, 2020 ve 2021'i zirvede tamamlayan Mersin, 2022'de kayıtlara geçen 703 milyon 857 bin dolarlık dış satımla bu alanda en fazla döviz girdisi sağlayan iller sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.

Söz konusu dönemde ihracatını değer bazında yüzde 6 artıran kentin 1 milyon 182 bin ton ürünü dış piyasada değerlendirildi.

Türkiye'nin geçen yılki 2 milyar 951 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 24'ünü tek başına gerçekleştiren Mersin'i ihracat gelirinde sırasıyla Antalya, Hatay ve Trabzon takip etti.

Akdeniz kenti, muz, limon, yenidünya, çilek, erik, kabak, keçiboynuzu ve badem üretimindeki birinciliğini de devam ettirdi.

- Kentte 12 ay tarım yapılıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, Mersin'in elverişli iklim yapısıyla ülke tarımında öne çıktığını söyledi.

Ürün çeşitliliğinin, dış satımda başarı getirdiğini belirten Abalı, şöyle devam etti:

"Tarımsal üretimde birinci sıradayız. Bunun en büyük nedenleri Mersin'de 12 ay tarım yapılıyor olması ve çiftçilerin yıl boyunca durmadan çalışması. Bu kadar çok üretimin olduğu kentte ihracat birinciliği doğal bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Mersin çiftçisi pandemi döneminde olduğu gibi geçen yıl da hiç durmadı, yeri geldi bir tarlada 3 kez ekerek çalıştı. Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza teşekkür ederiz."

Abalı, çiftçilere yönelik saha çalışmalarının sektöre katkı sağladığını işaret ederek, 2023'te de üreticiler için birçok projelerinin olduğunu anlattı.

- Tarımsal üretimde dünya kenti

Yaş meyve sebze dış satımında liderliği gelecek dönemlerde de sürdürmeyi istediklerini ifade eden Abalı, şunları kaydetti:

"İklim şartları iyi gittiği sürece çiftçilerimiz Türkiye'de birincilikler elde etmeye devam edecektir. Mersin 321 kilometre sahili olan bir kent. Sıfır rakımda su ürünleri ve balıkçılık, 2000 rakımda hayvancılık yapılıyor. Toroslar ve Akdeniz'in ortasında büyük bir üretim gerçekleşiyor. Mersin, ülkemizi beslerken aynı zamanda da birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Tarımsal üretimde bir dünya kenti."

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