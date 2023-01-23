Mersin'de 107 bronz sikke ve 10 obje ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 107 bronz sikke ve 10 obje ele geçirildi

AA

Mersin'de 107 bronz sikke ve 10 obje ele geçirildi

MERSİN (AA) - Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 10 obje ve 107 bronz sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Takibe alınan şüpheli, operasyonla yakalandı. Zanlının aracı ve adresinde, yüzük, 9 obje ve 107 bronz sikke ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de babasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla oğlu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de babasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla oğlu ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE DEAŞ OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONUNA 3 ...
(Görüntülü) ERKENCİ KARADUT KATAR?A GİDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERKENCİ KARADUT KATAR?A GİDİYOR
Mersin, yaş meyve sebze ihracatında liderliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Mersin, yaş meyve sebze ihracatında liderliğini ...
Mersin'de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama
Mersin'de kumar oynayan 44 kişiye 105 bin 868 lira ceza verildi
YEREL HABERLER Mersin'de kumar oynayan 44 kişiye 105 bin 868 lira ...
Düğün sabahı kaza yapan damat geceye tek başına katıldı
YEREL HABERLER Düğün sabahı kaza yapan damat geceye tek başına ...
Mersin'de yağmur duası edildi
YEREL HABERLER Mersin'de yağmur duası edildi
Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler ocakta denize girdi
YEREL HABERLER Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler ocakta ...
Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde kazı ...
Mersin'de kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
(Görüntülü)TOROSLAR&#039;DA KARLA MÜCADELE, AKDENİZ&#039;DE BAHAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)TOROSLAR'DA KARLA MÜCADELE, ...
Toroslar'da karla mücadele, Akdeniz'de bahar
YEREL HABERLER Toroslar'da karla mücadele, Akdeniz'de bahar
Mersin'de "Nergis Şenliği" yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de "Nergis Şenliği" yapıldı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çukurova Basketbol - Emlak Konut: 67-59
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol - Emlak Konut: 67-59
SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz, Mersin'de basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz, Mersin'de basın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.