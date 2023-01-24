Anamur'da işletmelerde hijyen denetimi yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde kuaförler, güzellik salonları, kafeteryalar ve kahvehanelerde hijyen denetim yapıldı.
Anamur Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince ilçede hijyen denetimleri gerçekleştirildi.
Kuaförler, güzellik salonları, kafeteryalar ve kahvehanelerde denetim yapan ekipler, işletme sahiplerine hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu.
Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yaptığı açıklamada, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.