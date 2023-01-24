Silifke'de kapalı semt pazarında yerler kurayla belirlendi

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MERSİN (AA) - Silifke Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı semt pazarında esnafın yerlerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde, noter huzurunda yapılan kura çekimine Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve pazarcı esnafı katıldı.

Kurayla pazarcıların yerleri belirlendi.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, pazarcı esnafının modern, donanımlı ve kaliteli bir faaliyet alanına kavuştuğunu ifade ederek, belirlenen yerlerin hayırlı olmasını diledi.



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