Mersin'de meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan doktorun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 20 Ekim 2021'de meslektaşı Hasan Ç. tarafından pompalı tüfekle öldürülen doktor Ahmet Dikmen'in yakınları ve avukatlar katıldı.

Sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulan sanık Hasan Ç. ise duruşmada yer almadı.

Müşteki avukatı, sanığın kendisini cezai ehliyeti yokmuş gibi gösterip suçtan kurtulmaya çalıştığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Hasan Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle öldüren doktor Hasan Ç, otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanmış, tutuklanan sanık hakkında "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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