Mersin'de yangın çıkan beyaz eşya deposu kullanılamaz hale geldi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde beyaz eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menderes Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın zemin katında bulunan beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında beyaz eşya deposu kullanılamaz hale geldi.

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