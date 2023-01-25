Mersin'de park halindeki motosiklet yandı

MERSİN (AA) - Mersin’de park halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Erdemli ilçesi Hastane Caddesi'nde, park halindeki motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevredeki esnaf alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekibinin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosikletin yakında bulunan bir araçta da hasar oluştu.
Polis yanan motosikletin plakasını tespit edip sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.