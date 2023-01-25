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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de bir araçta ruhsatsız 39 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi

AA

Mersin'de bir araçta ruhsatsız 39 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de bir araçta ruhsatsız 39 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah taşıdığı belirlenen otomobili takibe aldı.

Dron ile havadan izlenen araç, otoyoldaki uygulama noktasında durduruldu.

Otomobildeki aramada ruhsatsız 39 tabanca ve 2 tüfek, çelik yelek, tabanca susturucusu, çok sayıda fişek, 120 uyuşturucu hap ile 10,7 gram kokain ele geçirildi.

Polis, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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