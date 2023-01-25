Mersin'de yürüme engelli Arzu'nun buz pateni yapma hayali gerçek oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, "Friedreich ataksisi" (sinir sisteminde ilerleyici hasara neden olarak, yürüme bozukluğu ve konuşma yetisinin yitirilmesi hastalığı) nedeniyle 5 yıl önce yürüme yetisini kaybeden 23 yaşındaki Arzu Demir'in buz pateni yapma hayalini, belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

Atayurt Mahallesi'nde yaşayan Demir, Toros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan buz pistinin halka açık ve ücretsiz hizmet vermeye başladığını öğrenince "buz pateni" yapma hayalini gerçekleştirmek için bir video çekerek belediyeye gönderdi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ekiplerin kendisine ilettiği talep üzerine genç kızı evinde ziyaret ederek ailesiyle tanıştı.

Altunok'un bir süre sohbet ederek hayalini dinlediği Demir, belediye aracıyla buz pistine götürüldü.

Tekerlekli sandalyesinde Altunok'un yardımıyla pisti gezen Demir'e daha sonra buz pateni giydirildi.

Ekiplerin ayakta durabilmesi için destek verdiği Demir, bir süreliğine pistte vakit geçirmenin heyecanını yaşadı.

Silifke Belediye Başkanı Altunok, gazetecilere, Arzu'nun buz pistinde keyifli bir gün geçirdiğini belirterek, "Gönderilen videonun bilgisini alır almaz çok duygulandım, sevindim. Arzu'nun buz pistinde kayma hayalini gerçekleştirmek için buraya geldik. Onun hayalini gerçekleştirip, sevincine sevinç katabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Arzu Demir de hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Demir'in babası Hasan Demir de çok özel bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Çocuklarımın mutluluğu her şeye değer. Bugün onların gülümsemesine neden olan herkese teşekkür ederim." dedi.

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