Türkiye Raffa Şampiyonası Mersin'de başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Türkiye Raffa Şampiyonası'na 40 ilden 180 sporcu katılıyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF) organize edilen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde başladı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin her branşta olduğu gibi boccede de her geçen gün daha iyi noktalara geldiğini söyledi.

Boccenin merkezinin Mersin olduğunu vurgulayan Pehlivan, kentin geçen yıl Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'na (Raffa-Volo) ev sahipliği yaptığını anımsattı.





- "Bocce tanıtım ayı taçlanmış oldu"





Pehlivan, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla "Her Ay 1 Branş Projesi"nin hayata geçirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mersin'de 60 branşta spor faaliyetimiz, 500'e yakın kulübümüz, yaklaşık 200 bin sporcumuz var. Bu sporcuların 1580'i boccede faaliyet gösteriyor. Bunların 52'si milli sporcu statüsünde. İnşallah bu rakam giderek daha da artacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacak olduğumuz 2023'ü spor branşlarını tanıtım yılı ilan ettik. İlk branşta bocce. 'Ocak ayı bocce ayı' dedik. Bu ayın başından itibaren bocceyi ilimizin dört bir yanında tanıtmaya başladık. Böyle güzel bir organizasyonla da bocce tanıtım ayı taçlanmış oldu."

TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız da geçen yıl boccede önemli başarılara imza atıldığını ifade ederek, yeni sezonda da hedeflerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, şampiyonanın başlama atışını yaparak sporculara başarılar diledi.

Büyükler kategorisindeki organizasyon, hem kadınlar hem de erkekler grubunda gerçekleşiyor.

Şampiyona, 30 Ocak'ta sona erecek.

Organizasyonda madalya kazanan sporcular, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanacak.

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